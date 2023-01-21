ТАСС: Гагин заявил, что ВСУ не вывозят трупы бойцов из Артёмовска, чтобы избежать паники в тылу

Командование украинской армии не делает ничего для того, чтобы вывезти трупы из Артёмовска, где идут ожесточённые бои. Масштабы потерь ВСУ в регионе приняли такой масштаб, который может вызвать панику в тылу. Также Киев поступал и с телами боевиков в Соледаре. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

"Украинская сторона даже не пыталась забрать тела своих военнослужащих, огромная часть которых так и остаётся лежать в полях и опорниках на подступах к Артёмовску. Такая же история и в самом городе", — сказал он в беседе с ТАСС.

Гагин отметил, что если в расположение будут постоянно привозить десятки и сотни трупов, то у солдат не будет никакого желания идти на передовую.

Тяжёлая ситуация для ВСУ также складывается и на отрезке Сватово-Кременная, где противник несёт потери.