ГУР Украины Юсов анонсировал освобождение Кинбурнской косы от ВС РФ к лету 2023 года

Военные формирования ВСУ делают попытки выдавить русские подразделения с Кинбурнской косы. ВС РФ снабжают войска и подводят новые резервы с левого берега Днепра на Херсонщине. Об этом сообщала накануне спикер оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк.

На этом направлении активно работает разведка ВСУ. Представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов сделал заявление о том, что новый туристический сезон Украина откроет на Кинбурнской косе к лету. Он сообщил, что разведка ВСУ планирует освободить от ВС РФ данную территорию к лету, сообщает Telegram-канал FREEДОМ.