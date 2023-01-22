Военные формирования ВСУ делают попытки выдавить русские подразделения с Кинбурнской косы. ВС РФ снабжают войска и подводят новые резервы с левого берега Днепра на Херсонщине. Об этом сообщала накануне спикер оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк.
На этом направлении активно работает разведка ВСУ. Представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов сделал заявление о том, что новый туристический сезон Украина откроет на Кинбурнской косе к лету. Он сообщил, что разведка ВСУ планирует освободить от ВС РФ данную территорию к лету, сообщает Telegram-канал FREEДОМ.
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