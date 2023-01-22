Гайдай: Россия подтянула "огромные" резервы в Луганской области, они постоянно атакуют

Вооружённые силы Украины (ВСУ) контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперёд очень затруднено, так как российские военные подтянули огромные резервы. Об этом заявил назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью CNN.

Также, по его словам, там всё "тщательно заминировано", а у ВС РФ несколько оборонительных рубежей в регионе.

Он оценил количество войск РФ в этом районе как "огромное".

Российские военные почти постоянно идут в наступление, добавил "губернатор".

"И огромная проблема в том, что их просто неимоверное количество. Поэтому каждый метр Луганщины крайне сложно завоевать", — признал Гайдай.