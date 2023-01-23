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Sky News показал кадры с тяжёлой техникой ВСУ среди жилых домов в Артёмовске

Силовые структуры

Британский телеканал Sky News обнародовал кадры из Артёмовска, на которых запечатлена тяжёлая техника Вооружённых сил Украины (ВСУ), размещённая среди жилых домов в населённом пункте.

Sky News показал кадры с тяжёлой техникой ВСУ среди жилых домов в Артёмовске

По словам корреспондента Алекса Росси, большая часть мирных жителей покинула Артёмовск. Как пояснил журналист, многие дома в городе разрушены или серьёзно повреждены. Кроме того, он добавил, что неподалёку от Артёмовска разворачиваются активные боевые действия.

"Среди зданий прячутся ряды советских танков и бронетранспортёров", — отметил Росси, демонстрируя в эфире Sky News технику ВСУ.

Корреспондент британского канала поделился, что ему было очень страшно находиться в этом населённом пункте.

Ранее Киев попытался убедить Вашингтон в готовности ВСУ продолжать оборону Артёмовска, несмотря на огромные потери. При этом Пентагон хочет заставить Украину вывести войска из города.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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