Военспец Шурыгин: инициатива в зоне спецоперации прочно перешла к армии России

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о прочном переходе боевой инициативы в зоне спецоперации к армии России.

По его словам, продвижение Вооружённых сил РФ является тактическим, а не стратегическим. Как пояснил специалист, российские военнослужащие постепенно улучшают свои позиции. На этом фоне киевский режим сталкивается с большими потерями, указал эксперт.

"Сейчас российская армия, как пошутили в одном фильме, диктует свою непреклонную волю остальному миру", — отметил Шурыгин в беседе с "Известиями".

При этом он напомнил, что Киев организовал очередную волну мобилизации для формирования двух ударных корпусов. Кроме того, военспец подчеркнул: поставки тяжёлого оборудования Запада не повлияют на ход конфликта в стратегическом плане, однако поспособствуют затягиванию боевых действий.

Шурыгин выразил надежду на то, что ВС РФ к следующему месяцу сместят украинских боевиков к последней оборонительной линии Киева в Донбассе (Константиновка — Краматорск — Северск).