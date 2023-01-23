Российские военные сбили в небе над Артёмовском (Бахмутом) украинский вертолёт Ми-8, который пытался эвакуировать представителей старшего офицерского состава вооружённых сил Украины и влиятельных фигур из числа иностранцев, координирующих действия ВСУ. Об этом сообщает "Военное обозрение".
Издание отмечает, что к Бахмуту были направлены два вертолёта Ми-8, с помощью которых противник попытался провести эвакуацию.
Ситуация в этом плане во многом напоминает вариант с Мариуполем, когда в блокированный город несколько раз направлялись эвакуационные вертолёты для представителей командования и натовских инструкторов. И в ряде случаев они сбивались.
Также был сбит из ПТРК один из двух направленных в Бахмут вертолётов Ми-8. Второму пришлось ретироваться, ему удалось уйти, говорится в статье.
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