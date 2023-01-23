ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров

Российские военные сбили в небе над Артёмовском (Бахмутом) украинский вертолёт Ми-8, который пытался эвакуировать представителей старшего офицерского состава вооружённых сил Украины и влиятельных фигур из числа иностранцев, координирующих действия ВСУ. Об этом сообщает "Военное обозрение".

Издание отмечает, что к Бахмуту были направлены два вертолёта Ми-8, с помощью которых противник попытался провести эвакуацию.

Ситуация в этом плане во многом напоминает вариант с Мариуполем, когда в блокированный город несколько раз направлялись эвакуационные вертолёты для представителей командования и натовских инструкторов. И в ряде случаев они сбивались.

Также был сбит из ПТРК один из двух направленных в Бахмут вертолётов Ми-8. Второму пришлось ретироваться, ему удалось уйти, говорится в статье.