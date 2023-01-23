В Сети появилось видео сдачи в плен ВС РФ двух боевиков ВСУ на Запорожском направлении

В Сети появились кадры сдачи в плен российским военным двух боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Судя по зелёной листве на деревьях, видео было снято ещё летом.

На кадрах видно, как двое всушников выдвигаются из лесопосадки с поднятым "белым флагом".

Один из российских военных произносит: "Стой стрелять буду!".

После этого к боевикам бросается группа захвата и кладёт их лицом вниз.

Ранее вчера источник в силовых структурах сообщил, что на сторону России в Запорожской области перешли двое элитных военнослужащих ВСУ.