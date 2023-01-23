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Военные политологи: ядерные удары по Крыму и Минску невозможны

Силовые структуры » Министерство обороны

В последнее время телеграм-каналы начали писать о возможности ядерной провокации со стороны Украины против России и Белоруссии. В основном, речь идёт о таких городах, как Минск и Севастополь. Правда ли это или слухи, выгодные противнику, — задаётся вопросом Life.

Военные политологи: ядерные удары по Крыму и Минску невозможны

Россия в результате успешного выступления на Донецком направлении постепенно увеличивает территорию Запорожской области, рассказал Владимир Рогов. На этом фоне аккуратно вбрасывается в публичное поле тема применения тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине и против России.

Анонимные источники заранее озвучивают тезис о том, что "в случае ударов Киева или Варшавы с применением ТЯО по Крыму и Минску Россия не ответит".

Разговор идёт и о том, что Пентагон якобы всерьёз нацелился на инфраструктурные объекты Крыма и военные части.

Поводом для таких выводов стала информация о якобы оцифровке разведывательным управлением Минобороны США (РУМО) ландшафта территории Л/ДНР и Крыма для нанесения ударов ТЯО морского базирования. Такую "сенсацию" опубликовал Телеграм-канал "Образ будущего" (правда, не указав её источники).

В настоящее время Пентагон считает, что весна и лето 2023 станут критическими в военном противостоянии РФ и коллективной Украины, и "после ряда битв и для демонстрации готовности идти до конца" Россия якобы будет готова применить ТЯО малой мощности, размещённое на крылатых ракетах "Искандер".

По этому поводу своё мнение высказал руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны" профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ Андрей Манойло. Он считает подобные заявления провокацией, поскольку такой сценарий не выгоден ни ЕС, ни США.

А вбрасываются такие тезисы для того, чтобы российская сторона сделала ряд заявлений в отношении США и Польши — что-то вроде "даже не смейте думать, а то мы жахнем!". Это позарез нужно, чтобы обвинить Россию в подготовке превентивного удара и обосновать свою подготовку, считает Манойло.

Вероятность нападения на Минск существует, но любое решение подобного рода приведёт к быстрой разрядке конфликта в той или иной форме. Ограниченной ядерной войной дело никак не решится, да и не будет никто себя сдерживать в этом вопросе — ведь в случае ядерной атаки на Россию, в ответ будет задействован весь арсенал ядерной триады.

Казус Белоруссии несколько преувеличен, полагает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев.

"НАТО из кожи вон лезет, доказывая, что Альянс не намерен воевать с Москвой напрямую. Конечно, отдельные страны способны вести себя крайне неадекватно — та же Великобритания, будучи страной НАТО, устроила войну за Фолклендские острова с Аргентиной. А Варшава вполне серьёзно собирается войти на Украину для захвата части регионов. Но маловероятно, что США дадут на это согласие", — считает издание.

Впрочем, как отмечает военный эксперт Александр Артамонов, "территория Молдавии и Румынии может быть использована в качестве площадки для проведения военных действий в отношении российской армии и Крыма".

Впрочем, как уже писала Pravda.Ru, власти и военные руководители России уже предупредили — любая атака на Крым приведёт к непоправимым и "никогда невиданным в истории" последствиям для агрессора.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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