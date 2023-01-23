В тактике украинской армии есть основные принципы, поэтому командование ВСУ будет действовать по заранее составленным планам. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
Он подчеркнул, что в случае наступления стратегия обеих сторон конфликта будет меняться в зависимости от ситуации.
"Где-то ВСУ начнут активно действовать по уже составленным планам, исходя из накопленной массы людей и техники. А где-то мы начнём действовать. Где-то пойдём навстречу друг другу, где-то — на упреждение", — предположил Ходаковский в интервью KP.RU.
Комбат отметил, что группировка ВСУ попытается растянуть российские войска на диаметрально противоположные стороны. Противник уже использовал подобные манёвры на Херсонском направлении и под Балаклеей.
"И где пролезло, там они и развили наступление. Если это сработало один раз, почему бы им не попробовать и второй? Так Украине проще", — указал Ходаковский.
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