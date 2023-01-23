Рогов: на Украине сформировали группы, чтобы мобилизовать 150 тысяч солдат к концу марта

На Украине создано порядка трёх тысяч мобильных групп военкоматов, которые занимаются розыском и призывом новобранцев, чтобы мобилизовать 150 тысяч военнослужащих к концу марта. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".

По его словам, задача сформировать резервы личного состава поставлена украинскому командованию.

Политик также добавил, что в областном центре Запорожье, находящемся под контролем украинских войск, блокируются подземные переходы улиц для "удобного задержания" людей, которые пытаются избежать мобилизации.