На Украине создано порядка трёх тысяч мобильных групп военкоматов, которые занимаются розыском и призывом новобранцев, чтобы мобилизовать 150 тысяч военнослужащих к концу марта. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, задача сформировать резервы личного состава поставлена украинскому командованию.
Политик также добавил, что в областном центре Запорожье, находящемся под контролем украинских войск, блокируются подземные переходы улиц для "удобного задержания" людей, которые пытаются избежать мобилизации.
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