Sina: Украина не выстоит против России из-за полной зависимости от США и Европы

Украина столкнётся с неизбежным поражением в результате конфликта из-за полной зависимости от западных стран. Об этом пишет Sina.

По информации китайского издания, Россия продолжает наращивать мощности военно-промышленного комплекса (ВПК). В материале сказано, что Вооружённые силы РФ способны выстоять в долгосрочном конфликте с киевским режимом.

Как пояснил автор материала, дефицита военной техники и снарядов в российской армии не ожидается.

"США и Европе придётся разочаровываться вновь и вновь, пока они не признают свой провал", — считает обозреватель.

В статье также отмечается, что западное оборудование позволит Киеву лишь поддерживать боевую обстановку на линии соприкосновения, в то время как ВС РФ продолжат развивать наступательные действия.

Кроме того, автор допустил полное исчезновение Украины с карты мира.