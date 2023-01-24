Украина столкнётся с неизбежным поражением в результате конфликта из-за полной зависимости от западных стран. Об этом пишет Sina.
По информации китайского издания, Россия продолжает наращивать мощности военно-промышленного комплекса (ВПК). В материале сказано, что Вооружённые силы РФ способны выстоять в долгосрочном конфликте с киевским режимом.
Как пояснил автор материала, дефицита военной техники и снарядов в российской армии не ожидается.
"США и Европе придётся разочаровываться вновь и вновь, пока они не признают свой провал", — считает обозреватель.
В статье также отмечается, что западное оборудование позволит Киеву лишь поддерживать боевую обстановку на линии соприкосновения, в то время как ВС РФ продолжат развивать наступательные действия.
Кроме того, автор допустил полное исчезновение Украины с карты мира.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.