Боевики из 102-й Ивано-франковской бригады теробороны ВСУ на Запорожском фронте массово отказываются выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции под Гуляйполем. Об этом сообщил в своём Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Политик отметил, что всушники с Западной Украины привыкли стоять на второй-третьей линии обороны и "кошмарить" запорожцев в заградотрядах, а вот сами умирать за режим Зеленского оказались не готовы.
Ранее Рогов рассказал, что российским военным удалось вскрыть позиции ВСУ на Запорожском направлении на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.