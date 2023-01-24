Рогов: боевики ВСУ с Западной Украины массово отказываются выполнять приказы под Гуляйполем

Боевики из 102-й Ивано-франковской бригады теробороны ВСУ на Запорожском фронте массово отказываются выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции под Гуляйполем. Об этом сообщил в своём Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Политик отметил, что всушники с Западной Украины привыкли стоять на второй-третьей линии обороны и "кошмарить" запорожцев в заградотрядах, а вот сами умирать за режим Зеленского оказались не готовы.

Ранее Рогов рассказал, что российским военным удалось вскрыть позиции ВСУ на Запорожском направлении на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны.