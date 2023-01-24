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В Сеть утекло видео с главой минобороны Украины Резниковым, где он машет игрушечным мечом

Силовые структуры

Экс-нардеп Верховной Рады Украины Илья Кива сегодня, 24 января, опубликовал у себя в Telegram-канале ролик, где, по его словам, глава минобороны Украины Алексей Резников находится в "публичном доме братьев Кличко".

В Сеть утекло видео с главой минобороны Украины Резниковым, где он машет игрушечным мечом

На видеоролике министр находится в освещенной неоновыми светильниками комнате, похожей на помещение ночного клуба, и неизвестная женщина на русском языке просит его "двигаться", а глава военного ведомства начинает фехтовать игрушечным светодиодным пластмассовым мечом.

"Военнослужащие украинской армии, посмотрите, кто вам отдает приказы! Чтоб вы понимали, это Резников — министр обороны Украины — в публичном доме у братьев Кличко в гостях перед [женщинами легкого поведения] исполняет!" — пишет Кива.

Правда, доказательств того, что помещение принадлежит братьям Кличко, нет.

В МО Украины накануне разгорелся скандал из-за закупки продуктов для ВСУ. Закупочная стоимость оказалась в три раза выше рыночной. Резников на это ответил, что это просто "техническая ошибка".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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