Благодаря новым средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российские военные получили возможность отодвинуть зону применения дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на километр от линии боевого соприкосновения.
По словам экс-главы "Роскосмоса", руководителя научно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина, речь идёт о комплексах РЭБ, разработанных специалистами частной компании "Рубеж Инжиниринг".
Он отметил, что системы были протестированы в районе аэропорта Донецка во время боя с украинскими националистами.
"Это средство радиоэлектронной борьбы даёт нам возможность отодвинуть противника со всеми его дронами, работающими на частоте 2,4-5,8 Герц, на расстояние километра от линии фронта", — пояснил бывший гендиректор "Роскосмоса" в интервью РИА Новости.
Кроме того, он подчеркнул: новые средства РЭБ можно размещать даже на беспилотниках.
Ранее Рогозин сообщил, что бойцы РФ испытают миномёты с "умными" прицелами в зоне проведения спецоперации уже в феврале 2023 года.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.