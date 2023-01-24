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Рогозин: новые средства РЭБ на километр отодвинут зону применения дронов ВСУ

Силовые структуры

Благодаря новым средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российские военные получили возможность отодвинуть зону применения дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на километр от линии боевого соприкосновения.

Рогозин: новые средства РЭБ на километр отодвинут зону применения дронов ВСУ

По словам экс-главы "Роскосмоса", руководителя научно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина, речь идёт о комплексах РЭБ, разработанных специалистами частной компании "Рубеж Инжиниринг".

Он отметил, что системы были протестированы в районе аэропорта Донецка во время боя с украинскими националистами.

"Это средство радиоэлектронной борьбы даёт нам возможность отодвинуть противника со всеми его дронами, работающими на частоте 2,4-5,8 Герц, на расстояние километра от линии фронта", — пояснил бывший гендиректор "Роскосмоса" в интервью РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул: новые средства РЭБ можно размещать даже на беспилотниках.

Ранее Рогозин сообщил, что бойцы РФ испытают миномёты с "умными" прицелами в зоне проведения спецоперации уже в феврале 2023 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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