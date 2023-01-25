В среду, 25 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации страны.
Как пояснили в ведомстве, сирены начали звучать в украинских регионах в 10:07 часов по московскому времени.
Примерно к 10:10 вся страна была охвачена воздушной тревогой, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению гражданского населения Украины.
Информации о каких-либо прилётах или взрывах пока нет, подробности уточняются.
В воскресенье, 22 января, воздушную тревогу объявляли в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.