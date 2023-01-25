На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

В среду, 25 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации страны.

Как пояснили в ведомстве, сирены начали звучать в украинских регионах в 10:07 часов по московскому времени.

Примерно к 10:10 вся страна была охвачена воздушной тревогой, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению гражданского населения Украины.

Информации о каких-либо прилётах или взрывах пока нет, подробности уточняются.

В воскресенье, 22 января, воздушную тревогу объявляли в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.