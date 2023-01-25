Военкор Сладков: войска ВС РФ нанесли упреждающий удар по ВСУ в Запорожье, разрушив планы НАТО

Российские войска перехватили инициативу в Запорожье, локально наступая на данном направлении. Военкор Александр Сладков считает, что Россия разрушает весьма опасные планы НАТО в отношении южных сил ВС РФ, нанеся упреждающий удар по ВСУ в регионе.

Если бы противник пошёл на Мелитополь, то фронт был бы разрезан на две части.

"Замысел Киева был понятен: в случае удачного прорыва на Мелитополь ВСУ разрывали сухопутную дорогу из Большой России в Крым. И далее Крымский мост становился единственной ниткой снабжения всей нашей Херсонской группировки. Ни о каком строительстве задуманной трассы "Ростов-Крым" уже не могло быть и речи", — сообщает Сладков.

Военкор отметил, что сейчас российские войска наращивают силы по всей линии фронта и готовы пойти в наступление на любом участке от Херсона до Харькова. Это стало возможным благодаря частичной мобилизации, которую провели в России.