Российские хакеры массово атакуют сайты госструктур, банков и аэропортов ФРГ из-за поставок танков Украине

Российские хакеры массово атакуют порталы государственных структур, банков и аэропортов ФРГ из-за поставок танков "Леопарды" Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Группировки KILLNET, Infinity, Anonymous и прочие кибербойцы уронили министерство обороны и федеральное правительство Германии, пишет ведущий Первого канала.

"Также упали сайты аэропортов Гамбурга, Дрездена и Дюссельдорфа. А еще не работают сайты службы внешней разведки и Бундестага", — подытожил Осташко.