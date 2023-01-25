Российские хакеры массово атакуют порталы государственных структур, банков и аэропортов ФРГ из-за поставок танков "Леопарды" Украине.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Группировки KILLNET, Infinity, Anonymous и прочие кибербойцы уронили министерство обороны и федеральное правительство Германии, пишет ведущий Первого канала.
"Также упали сайты аэропортов Гамбурга, Дрездена и Дюссельдорфа. А еще не работают сайты службы внешней разведки и Бундестага", — подытожил Осташко.
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