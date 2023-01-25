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Бортник: генерала Герасимова назначили для взятия Киева

Силовые структуры

Назначение генерала Валерия Герасимова на должность командующего Объединенной группировкой войск ВС РФ ставит главной целью не освобождение ДНР, а наступательную операцию на Киев.

Бортник: генерала Герасимова назначили для взятия Киева

Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.

"Герасимову стоит задача взять Киев, но, может, на протяжении двух-трёх лет. Назначение Герасимова — это решение принято в рамках плана подготовки нового большого вторжения на Украину с целью создания кризиса экономического, политического и военного характера", — предполагает украинский эксперт.

По его словам, скорее всего, русский генерал попытается совершить какой-нибудь отвлекающий удар по Правобережной Украине и пойти большими силами на Левобережную. Но он также может ударить и с Запорожского направления, или с севера — на Полтаву, в тыл Харьковскому и Донбасскому фронту, гадает Бортник.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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