Сладков призвал ввести дополнительную мотивацию для бойцов ВС РФ за уничтожение техники НАТО

Для уничтожения западной техники российский военкор Александр Сладков предложил ввести дополнительную мотивацию для бойцов. Об этом он рассказала в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что речь идёт, в первую очередь, о танках Leopard, Abrams и других бронемашинах, которые должны поставить Киеву.

"Если политика сегодня такова, что уничтожать эшелоны с тяжёлой техникой, поставляемой на Украину из-за рубежа, не собираются, то, получается, что весь груз снова ляжет на плечи рядового бойца российской армии. В случае отсутствия решений по уничтожению натовской техники при её ввозе на украинскую территорию этому бойцу рано или поздно придётся столкнуться и с "Челленджерами", и с "Абрамсами", и с "Леопардами" уже на поле боя", — высказался Сладков.

Он предложил давать медали за ликвидацию техники НАТО. Например, наградить металлическим знаком "За уничтоженный танк "Леопард". Также он заявил, что за ликвидированную технику противника следует поднять размер вознаграждения в пять раз.