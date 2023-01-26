Для уничтожения западной техники российский военкор Александр Сладков предложил ввести дополнительную мотивацию для бойцов. Об этом он рассказала в своём Telegram-канале.
Эксперт отметил, что речь идёт, в первую очередь, о танках Leopard, Abrams и других бронемашинах, которые должны поставить Киеву.
"Если политика сегодня такова, что уничтожать эшелоны с тяжёлой техникой, поставляемой на Украину из-за рубежа, не собираются, то, получается, что весь груз снова ляжет на плечи рядового бойца российской армии. В случае отсутствия решений по уничтожению натовской техники при её ввозе на украинскую территорию этому бойцу рано или поздно придётся столкнуться и с "Челленджерами", и с "Абрамсами", и с "Леопардами" уже на поле боя", — высказался Сладков.
Он предложил давать медали за ликвидацию техники НАТО. Например, наградить металлическим знаком "За уничтоженный танк "Леопард". Также он заявил, что за ликвидированную технику противника следует поднять размер вознаграждения в пять раз.
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