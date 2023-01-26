В Одесской районной администрации заявили о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры на территории региона.
В соцсетях ведомства отмечается, что пострадавших в результате ударов нет.
"Уже есть данные о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области", — подтвердили в администрации.
26 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Одесской, Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях ввели превентивные отключения света из-за вероятной атаки на энергетическую систему.
Ранее стало известно, что в украинской столице остановили метро. По словам местных жителей, в Киеве образовались огромные очереди на автобусы и маршрутки. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Днепровском районе. Он также сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Киевской области.
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