В Одесской области заявили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры

В Одесской районной администрации заявили о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры на территории региона.

В соцсетях ведомства отмечается, что пострадавших в результате ударов нет.

"Уже есть данные о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области", — подтвердили в администрации.

26 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Одесской, Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях ввели превентивные отключения света из-за вероятной атаки на энергетическую систему.

Ранее стало известно, что в украинской столице остановили метро. По словам местных жителей, в Киеве образовались огромные очереди на автобусы и маршрутки. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Днепровском районе. Он также сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Киевской области.