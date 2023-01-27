Сообщения ряда западных и украинских СМИ о том, что в российской армии возник дефицит снарядов являются ложными. Об этом сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
По его словам, профильные российские предприятия увеличили производство боеприпасов в несколько раз, выполняя заказ Минобороны РФ.
"Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, ещё что-то — полная ерунда", — отметил Чемезов в беседе с РИА Новости.
При этом он добавил, что бойцы РФ действительно расходуют огромное количество боевых припасов в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО). Как пояснил глава "Ростеха", ВС России активно применяют ракеты, артиллерийские и танковые снаряды.
Ранее Чемезов заявил о разработке в РФ уникальных дронов, способных действовать в составе "роя" и поражать позиции противника.
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