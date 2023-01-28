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В Сети появилось видео с камер ликвидированных членов батальона "Кракен"*: расстреливали своих

Силовые структуры

В Сети появилось видео с нательных камер ликвидированных членов украинского националистического батальона "Кракен"*, которые запугивали своих военнослужащих из теробороны.

В Сети появилось видео с камер ликвидированных членов батальона "Кракен"*: расстреливали своих

Опубликовать видео редакция не может по этическим причинам. Но ролик безусловно подтверждает факт того, что боевики "Кракена"* выступают в качестве заградотрядов, которые не дают обычным бойцам отказаться от выполнения боевых задач.

Так, на кадрах боевики связывают руки двум теробороновцам и заматывают глаза скотчем.

Затем они ставят военных на колени и вешают на шею картонки с надписью "Изменник". После этого следует выстрел в их сторону.

На этом видео обрывается. Непонятно, что произошло дальше, и остались ли в живых бойцы теробороны.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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