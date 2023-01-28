В Сети появилось видео атаки российских морпехов на позиции ВСУ под Угледаром

В Сети появилось видео одной из атак российских морских пехотинцев 40-й бригады Тихоокеанского флота на опорный пункт вооружённых сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Штурм закончился взятием не только самого опорника, но и группы пленных украинских боевиков. Об этом сегодня рассказали военные корреспонденты.

На кадрах замечены две боевые машины пехоты (БМП-3) которые подошли к позициям противника на близкую дистанцию. Они открыли огонь из пушек, прикрывая высадку десанта.

В итоге морпехам удалось взять опорный пункт ВСУ вместе с группой украинских солдат.

Ранее в Сети появились кадры, на которых националисты из "Кракена"* расстреливают бойцов теробороны. Впоследствии боевиков ликвидировали военные российской армии.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.