Российский танкист вывез раненых во время боя на броне под огнём противника

Российский танкист был награждён медалью "За отвагу" за то, что во время боя вывез раненых на броне своего танка. Об этом военнослужащий Западного военного округа рассказал РИА Новости.

По его словам, российские военные вели тяжёлый бой с украинскими боевиками, которые попытались вклиниться в стык опорных пунктов ВС РФ.

Впереди шла пехота, у солдат не оставалось патронов, а противник шёл вперёд. Танки выезжали три раза, в последний выезд военный увидел на дороге группу людей, которые перевязывали двух раненых под огнём врага.

Их загрузили на броню, а пока ехали, танкист сидел рядом с тяжелораненым и просил его не засыпать. Когда выехали из-под обстрела, встретили медицинскую машину и передали раненых, рассказал танкист.

Позже выяснилось, что оба бойца были братья из Татарстана, один был ранен легко — в руку, добавил собеседник издания.