Мардан: останки экипажей "Абрамсов" будут проданы по цене квартиры

Публицист Сергей Мардан прокомментировал новость о том, что российские предприниматели назначили награду в 10 миллионов рублей за каждый подбитый танк Abrams, который США обещали поставить Украине.

"Российский бизнес решил оригинально стимулировать фронтовую активность", — написал журналист в своём Telegram-канале.

В Великую Отечественную за подбитый танк членам экипажа советского танка платили по 500 рублей, а солдату, уничтожившему танк гранатой или коктейлем Молотова — 1000 рублей, напомнил Мардан.

"Экипажи "Абрамсов" должны знать, что их обугленные останки будут проданы по цене квартиры", — заключил обозреватель.

Ранее актёр и режиссёр Иван Охлобыстин заявил, что некоторые представители крупного бизнеса России уполномочили его объявить о вознаграждении за каждый подбитый в зоне спецоперации Abrams.