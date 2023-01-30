Публицист Сергей Мардан прокомментировал новость о том, что российские предприниматели назначили награду в 10 миллионов рублей за каждый подбитый танк Abrams, который США обещали поставить Украине.
"Российский бизнес решил оригинально стимулировать фронтовую активность", — написал журналист в своём Telegram-канале.
В Великую Отечественную за подбитый танк членам экипажа советского танка платили по 500 рублей, а солдату, уничтожившему танк гранатой или коктейлем Молотова — 1000 рублей, напомнил Мардан.
"Экипажи "Абрамсов" должны знать, что их обугленные останки будут проданы по цене квартиры", — заключил обозреватель.
Ранее актёр и режиссёр Иван Охлобыстин заявил, что некоторые представители крупного бизнеса России уполномочили его объявить о вознаграждении за каждый подбитый в зоне спецоперации Abrams.
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