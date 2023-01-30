Соледар будут застраивать многоэтажными домами, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождённый Соледар будет застраиваться многоэтажными домами.

По его словам, восстановить частную застройку в городе не представляется возможным. Он отметил, что город будет отстраиваться по примеру Мариуполя.

"Скажу так: основной упор мы планируем предварительно делать на многоэтажную застройку данного населённого пункта", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее он сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли городу максимальный ущерб: в Соледаре почти не осталось целых зданий и сооружений. Населённый пункт был освобождён 12 января.