Освобождение села Благодатное позволит армии РФ перерезать пути снабжения ВСУ, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение села Благодатное в Артёмовском районе значительно улучшило позиции российских войск, которые теперь могут перерезать ещё несколько путей снабжения ВСУ.

Село Благодатное находится между Соледаром и Артёмовском.

"Нам важно сейчас перерезать дорогу Часов Яр — Артёмовск, это один из немногих оставшихся путей снабжения группировки противника. Здесь мы видим тоже определенные успехи и по освобождению населенного пункта Благодатное, что позволяет уже улучшить существенно позиции и также перерезать один из путей снабжения в районе населенного пункта Красная Гора", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее он сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли Соледару максимальный ущерб: в городе почти не осталось целых зданий и сооружений. По словам Пушилина, освобождённый 12 января Соледар будет застраиваться многоэтажными домами.