Разведывательный самолёт ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен неподалёку от Калининградской области.
Согласно данным сервиса Flightradar, американский боинг поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Британии утром 30 января. После чего он миновал ФРГ и Польшу, на литовской границе самолёт находился к 10:30 по мск.
Rivet Joint облетел город Лаздияй, который расположен в 50 км от Калининградской области, обогнул Каунас и Клайпеду. Затем принял решение возвращаться на базу через польский город Гданьск.
Известно, что в ходе полёта боинг в среднем держал высоту в 10 км.
В последнее время блок НАТО стал чаще организовывать подобные вылазки своих разведывательных самолётов в район Калининградской области и северных территорий РФ.
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