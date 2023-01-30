Flightradar: Самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135W облетел Калининградскую область

Разведывательный самолёт ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен неподалёку от Калининградской области.

Согласно данным сервиса Flightradar, американский боинг поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Британии утром 30 января. После чего он миновал ФРГ и Польшу, на литовской границе самолёт находился к 10:30 по мск.

Rivet Joint облетел город Лаздияй, который расположен в 50 км от Калининградской области, обогнул Каунас и Клайпеду. Затем принял решение возвращаться на базу через польский город Гданьск.

Известно, что в ходе полёта боинг в среднем держал высоту в 10 км.

В последнее время блок НАТО стал чаще организовывать подобные вылазки своих разведывательных самолётов в район Калининградской области и северных территорий РФ.