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Flightradar: Самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135W облетел Калининградскую область

Силовые структуры

Разведывательный самолёт ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен неподалёку от Калининградской области.

Flightradar: Самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135W облетел Калининградскую область

Согласно данным сервиса Flightradar, американский боинг поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Британии утром 30 января. После чего он миновал ФРГ и Польшу, на литовской границе самолёт находился к 10:30 по мск.

Rivet Joint облетел город Лаздияй, который расположен в 50 км от Калининградской области, обогнул Каунас и Клайпеду. Затем принял решение возвращаться на базу через польский город Гданьск.

Известно, что в ходе полёта боинг в среднем держал высоту в 10 км.

В последнее время блок НАТО стал чаще организовывать подобные вылазки своих разведывательных самолётов в район Калининградской области и северных территорий РФ.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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