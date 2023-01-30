Киевский режим выдаёт тела погибших украинских солдат их родственникам с задержкой, пытаясь скрыть реальные потери в рядах армии, следует из заявления полковника ЛНР Виталия Киселёва.
По его словам, тела военных на протяжении нескольких недель хранятся в специальных рефрижераторах на территории Киева и Днепропетровска.
"Погибших ВСУшников выдают родным и близким с задержкой в полтора-два месяца", — сказал Киселёв в эфире Первого канала.
Как пояснил полковник, военно-политическое командование Украины, нарушая правила передачи тел военнослужащих, скрывает масштабы своих потерь. Он подчеркнул: киевский режим делает всё, чтобы исключить недовольство украинских граждан.
Ранее советник врио руководителя ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина проигрывает и несёт серьёзные потери, поэтому ей, скорее всего, уже не понадобятся американские танки Abrams и немецкие Leopard.
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