Полковник Киселёв: Киев выдаёт тела погибших солдат ВСУ с задержкой для сокрытия потерь

Киевский режим выдаёт тела погибших украинских солдат их родственникам с задержкой, пытаясь скрыть реальные потери в рядах армии, следует из заявления полковника ЛНР Виталия Киселёва.

По его словам, тела военных на протяжении нескольких недель хранятся в специальных рефрижераторах на территории Киева и Днепропетровска.

"Погибших ВСУшников выдают родным и близким с задержкой в полтора-два месяца", — сказал Киселёв в эфире Первого канала.

Как пояснил полковник, военно-политическое командование Украины, нарушая правила передачи тел военнослужащих, скрывает масштабы своих потерь. Он подчеркнул: киевский режим делает всё, чтобы исключить недовольство украинских граждан.

Ранее советник врио руководителя ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина проигрывает и несёт серьёзные потери, поэтому ей, скорее всего, уже не понадобятся американские танки Abrams и немецкие Leopard.