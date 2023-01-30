Американская Нацгвардия США провела учения для подготовки военных к действиям в арктических условиях.
Об этом сообщает издание Military Times.
Так армия США готовится к возможным конфликтам с РФ и КНР в Арктике. Речь идёт о гипотетических столкновениях Москвой и Пекином с НАТО.
"Нацгвардия готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем. В Арктике также действуют такие страны-союзники по НАТО, как Норвегия, которых США будут обязаны поддержать в случае конфронтации", — в частности, заявил автор издания.
Военные учения "Northern Strike" военнослужащие Штатов провели в январе на севере Мичигана. Основанием стала проверка навыков в холоде. В учениях принимали участие и силы спецназа Латвии.
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