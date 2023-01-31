Командир с позывным "Арцах": российский танк Т-80 хорошо показывает себя в наступлении

Танк Т-80 Вооружённых сил РФ хорошо зарекомендовал себя в ходе наступательных действий. Об этом заявил командир танкового подразделения с позывным "Арцах".

По его словам, эту боевую машину можно заводить и прогревать за считанные минуты. Военнослужащий также добавил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) замечают танк Т-80, когда он находится всего в 100-200 метрах от их укрепрайонов.

При этом командир подчеркнул: машина уходит с позиций громко из-за своего газотурбинного двигателя.

"Запускается быстро, прогревается две-три минуты, а когда идёт в наступление, танк практически не слышно", — пояснил военный в беседе с РИА Новости.

Как отмечает агентство, недавно командир с позывным "Арцах" получил от Министерства обороны РФ медаль "За отвагу".