Танк Т-80 Вооружённых сил РФ хорошо зарекомендовал себя в ходе наступательных действий. Об этом заявил командир танкового подразделения с позывным "Арцах".
По его словам, эту боевую машину можно заводить и прогревать за считанные минуты. Военнослужащий также добавил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) замечают танк Т-80, когда он находится всего в 100-200 метрах от их укрепрайонов.
При этом командир подчеркнул: машина уходит с позиций громко из-за своего газотурбинного двигателя.
"Запускается быстро, прогревается две-три минуты, а когда идёт в наступление, танк практически не слышно", — пояснил военный в беседе с РИА Новости.
Как отмечает агентство, недавно командир с позывным "Арцах" получил от Министерства обороны РФ медаль "За отвагу".
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