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Вашингтон готов применить ядерное оружие для защиты "партнёров"

Силовые структуры

Соединённые Штаты готовы применить обычное и даже ядерное оружие, чтобы защитить Южную Корею.

Вашингтон готов применить ядерное оружие для защиты "партнёров"

Об этом со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Все же понимают, что это сигнал для нас — и никакая Южная Корея тут ни при чём? Американцы официально готовы применять ядерное оружие для "защиты" любого режима, который для них "свой", — отмечает ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что американских нацгвардейцев начали готовить к боям с Россией и Китаем.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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