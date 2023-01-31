Соединённые Штаты готовы применить обычное и даже ядерное оружие, чтобы защитить Южную Корею.
Об этом со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Все же понимают, что это сигнал для нас — и никакая Южная Корея тут ни при чём? Американцы официально готовы применять ядерное оружие для "защиты" любого режима, который для них "свой", — отмечает ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что американских нацгвардейцев начали готовить к боям с Россией и Китаем.
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