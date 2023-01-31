Вашингтон готов применить ядерное оружие для защиты "партнёров"

Соединённые Штаты готовы применить обычное и даже ядерное оружие, чтобы защитить Южную Корею.

Об этом со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Все же понимают, что это сигнал для нас — и никакая Южная Корея тут ни при чём? Американцы официально готовы применять ядерное оружие для "защиты" любого режима, который для них "свой", — отмечает ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что американских нацгвардейцев начали готовить к боям с Россией и Китаем.