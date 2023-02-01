Украинский посол в Германии Алексей Макеев выпрашивает уже ядерное оружие.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Гарантии безопасности это то, что как мы думали, мы получили из Будапештского меморандума ещё в 1994 году. Но к сожалению, это были не гарантии. Россия нарушила этот меморандум, и мы не получили полной поддержки в области безопасности от США, Великобритании и других ядерных держав", — цитирует дипломата ведущий Первого канала.
По его словам, это был плохой сигнал для всего мира, и якобы все сраны осознали, что лишь ядерное оружие спасёт их от России. Поэтому Киев и планирует начать такую дискуссию, подытожил украинский посол.
"Попрошайничество выходит на новый уровень", — комментирует ситуацию Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.