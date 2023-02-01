Прохватилов: поставки Украине дальнобойных ракет грозят "серьёзными проблемами" России

Поставки Украине авиационных бомб с реактивным двигателем большой дальности могут грозить России "серьёзными военными проблемами". Об этом заявил военный эксперт Владимир Прохватилов в интервью НСН.

Он отметил, что российская артиллерия не сможет уничтожить пусковые установки противника на дальности 155 км.

По словам аналитика, для отражения атак этими ракетами российским военным придётся задействовать большое число крылатых ракет.

Собеседник издания также предложил закупить новые гаубицы и системы залпового огня, которые имеют дальность до 200 км, у КНДР.