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Прохватилов: поставки Украине дальнобойных ракет грозят "серьёзными проблемами" России

Силовые структуры

Поставки Украине авиационных бомб с реактивным двигателем большой дальности могут грозить России "серьёзными военными проблемами". Об этом заявил военный эксперт Владимир Прохватилов в интервью НСН.

Прохватилов: поставки Украине дальнобойных ракет грозят "серьёзными проблемами" России

Он отметил, что российская артиллерия не сможет уничтожить пусковые установки противника на дальности 155 км.

По словам аналитика, для отражения атак этими ракетами российским военным придётся задействовать большое число крылатых ракет.

Собеседник издания также предложил закупить новые гаубицы и системы залпового огня, которые имеют дальность до 200 км, у КНДР.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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