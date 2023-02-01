Украинские солдаты стали чаще переходить на сторону Вооружённых сил РФ на фоне "насильственной мобилизации", организованной Киевом. Такое мнение выразил военспец Алексей Леонков.
По его словам, мобилизованные граждане Украины, попадая на линию боевого соприкосновения, сталкиваются с заградительными отрядами, состоящими из более опытных военных ВСУ.
"Они понимают, что у них есть два выхода: либо погибнуть непонятно за что, либо при первой же возможности сдаться нашим войскам", — отметил Леонков в беседе с РИА Новости.
Он также подчеркнул: некоторые украинские бойцы "вливаются" в российскую армию из-за "личных счетов" к руководству страны и военно-политическому командованию.
Военный эксперт Константин Сивков добавил, что случаи перехода солдат ВСУ на сторону РФ фиксируются эпизодически, а не массово, однако это уже является "позитивным сдвигом".
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