Военкор: под Кременной ВСУ пытались применить тактику, как при наступлении на Балаклею

В течение последней недели вооружённые силы Украины (ВСУ) почти каждый день наступали на позиции российских войск в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом пишет военный журналист "Старше Эдды" в своём Telegram-канале.

По словам репортёра, боевики ВСУ атаковали мобильными отрядами на бронеавтомобилях. Подобную же тактику они применяли и при атаке на Балаклею в Харьковской области, заметил он.

Но такие манёвры приносят результат только тогда, кода противник отступает, объяснил военкор.

Он добавил, что мобилизованные из Брянской и Смоленской области, входящие в Гвардейскую 144-ю мотострелковую дивизию, крепко стоят на позициях и даже продвигаются вперёд. Поэтому каждая атака заканчивается для ВСУ большими потерями.

Иногда бой с украинскими войсками идёт на дистанции пистолетного выстрела, а такие случаи очень редки для современных войн, заключил автор канала.

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