Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что российская армия может выявить слабые места ВСУ и начать наступление широким фронтом.
Он заявил, что ВС РФ располагают мобилизованными, которые закончили боевое слаживание и являются серьёзным резервом. Кривонос отметил наиболее вероятные направления, на которые могут пойти ВС России — это Славянск, Краматорск и не только.
"Есть направление вдоль Харькова на Павлоград, плюс широкое применение вдоль украино-белорусской границы. Они (ВС РФ. — Прим. ред.) чётко понимают наши болевые точки, критическую нашу инфраструктуру и понимают, куда наносить удары", — приводит слова генерала "ПолитНавигатор".
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.