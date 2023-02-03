Решающим шагом в освобождении Артёмовска станет взятие ВС России под контроль трассы из Часова Яра, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Он подчеркнул, что трасса постоянно находится под огневым контролем российских и союзных войск. Взятие направления станет решающим шагом, но не "финальным".
"Это станет решающим, но не финальным шагом в освобождении города: мы закроем противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов. У него останется возможность доставлять необходимое только по грунтовым дорогам вдоль лесополос", — пояснил Кимаковский РИА Новости.
Советник подчеркнул, что такое развитие событий оставит ВСУ без инфраструктуры для пополнения резервов.
Ранее власти ДНР сообщали, что ВС России близки к тому, чтобы взять Артёмовск в "огневое кольцо".
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