Кимаковский: чтобы занять Артёмовск, нужно взять трассу из Часова Яра

Решающим шагом в освобождении Артёмовска станет взятие ВС России под контроль трассы из Часова Яра, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он подчеркнул, что трасса постоянно находится под огневым контролем российских и союзных войск. Взятие направления станет решающим шагом, но не "финальным".

"Это станет решающим, но не финальным шагом в освобождении города: мы закроем противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов. У него останется возможность доставлять необходимое только по грунтовым дорогам вдоль лесополос", — пояснил Кимаковский РИА Новости.

Советник подчеркнул, что такое развитие событий оставит ВСУ без инфраструктуры для пополнения резервов.

Ранее власти ДНР сообщали, что ВС России близки к тому, чтобы взять Артёмовск в "огневое кольцо".