Bloomberg: Запад советует Киеву пожертвовать Артёмовском, чтобы сохранить силы на весну

Запад рекомендует киевскому режиму пожертвовать Артёмовском, чтобы сохранить силы на весеннее наступление. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на американских и европейских чиновников.

По информации агентства, западные страны призывают руководство Украины копить резервы и ждать поставок танков Leopard. Как пояснили источники агентства, на сегодняшний день украинская армия не в силах начать масштабное контрнаступление с использованием имеющегося у неё оружия.

"Украине, вероятно, вскоре придётся вывести свои войска из Артёмовска", — уточнил один из политиков.

В статье сказано, что только после получения тяжёлой техники Киев может попытаться пойти в атаку, чтобы перерезать дорогу на Крымский полуостров.

При этом чиновники подчеркнули: танки НАТО и другая современная техника Запада, скорее всего, не позволит киевскому режиму добиться больших успехов на поле боя. Они считают, что конфликт вряд ли будет урегулирован в 2023 году.