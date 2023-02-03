Запад рекомендует киевскому режиму пожертвовать Артёмовском, чтобы сохранить силы на весеннее наступление. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на американских и европейских чиновников.
По информации агентства, западные страны призывают руководство Украины копить резервы и ждать поставок танков Leopard. Как пояснили источники агентства, на сегодняшний день украинская армия не в силах начать масштабное контрнаступление с использованием имеющегося у неё оружия.
"Украине, вероятно, вскоре придётся вывести свои войска из Артёмовска", — уточнил один из политиков.
В статье сказано, что только после получения тяжёлой техники Киев может попытаться пойти в атаку, чтобы перерезать дорогу на Крымский полуостров.
При этом чиновники подчеркнули: танки НАТО и другая современная техника Запада, скорее всего, не позволит киевскому режиму добиться больших успехов на поле боя. Они считают, что конфликт вряд ли будет урегулирован в 2023 году.
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