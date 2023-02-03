WSJ: украинские солдаты не понимают, за что гибнут в Бахмуте

Бойцы вооружённых сил Украины (ВСУ) не понимают, за что сражаются в Артёмовске (Бахмуте). Об этом пишет обозреватель издания The Wall Street Journal Ян Ловетт.

Один из украинских военных заявил журналисту, что такие масштабные потери разрушают боевой дух и деморализуют армию на этом участке.

Боец рассказал, что город почти окружён, защищать его невероятно сложно. И он не видит смысла в огромных жертвах, которые несут ВСУ.

Кроме того, все солдаты, которые занимают эти позиции, говорят, что они должны отступить. Никто не понимает, за что гибнет столько людей, заключил военнослужащий.

Ранее военный эксперт заявил, что ВС РФ осталось пять километров, чтобы замкнуть кольцо окружения у Бахмута.