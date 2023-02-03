Марочко: потери украинской армии в Артёмовске растут из-за проблем со связью

Армия Украины столкнулась с серьёзными потерями в Артёмовске из-за проблем со связью. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, оперативное управление украинскими подразделениями частично потеряно на фоне перебоев в работе спутниковой и радиосвязи.

"Это нарушает координацию действий и приводит к росту потерь", — уточнил офицер в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что в рядах украинской армии наблюдаются панические настроения. Как пояснил представитель Народной милиции ЛНР, солдаты и офицерский состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) опасаются ухудшения ситуации в Артёмовске.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные стали всё чаще переходить на российскую сторону и участвовать в боях против киевского режима.