В Австралии на корпусе танка Leopard заметили лозунг "Слава России!" и символы Z

Австралийские журналисты рассказали, что на корпусе танка Leopard в парке на территории Порт-Кеннеди возникли символы военной спецоперации РФ Z и надпись "Слава России!".

По информации West Australian, министр по делам полиции штата Западная Австралия Пол Папалиа негативно оценил инцидент и попросил местных жителей, которым известны детали произошедшего, рассказать их правоохранителям.

Журналисты WA сочли надписи и символы на технике "пророссийским вандализмом". Полиция запустила расследование.

Ранее военный эксперт Константин Сивков сказал, что танки Abrams и Leopard 2 на Украине являются "бесполезным мусором". По мнению специалиста, армия РФ ликвидирует это оружие.