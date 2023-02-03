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Гагин: Киев может бросить новобранцев для прикрытия отхода ценных частей ВСУ из Артёмовска

Силовые структуры

Киевский режим под видом удержания Артёмовска может бросить новобранцев для прикрытия отхода основной группировки украинских войск, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

Гагин: Киев может бросить новобранцев для прикрытия отхода ценных частей ВСУ из Артёмовска

Он также допустил возможность обычного отступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) из города. При этом Гагин подчеркнул: существует высокий риск того, что Киев заставит мобилизованных украинцев имитировать попытки удержания Артёмовска.

"Украина выведет основные части, которые будут наиболее полезны", — уточнил советник в беседе с ТАСС.

По его словам, речь идёт прежде всего о командирах подразделений, инструкторах НАТО и ценных частях ВСУ. Он также добавил, что украинскую армию ждёт провал в Артёмовске, а контроль над городом перейдёт к российским военным.

Ранее Гагин сообщил, что у Киева нет возможностей для наступления ни на одном из направлений боевых действий.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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