Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вся армия США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром
Национализация имущества украинских олигархов в Крыму проходит с 9-летним опозданием, заявил эксперт Безпалько
Репортёр Андриенко сравнила признание Донбасса Россией с первым вздохом ребёнка
Зеленский выразил недовольство отсутствием боевого духа у украинцев, находящихся "на отдыхе" в тылу
Анастасия Волочкова не станет кодироваться после «пьяного» интервью с Алёной Жигаловой
Журналист Fox News сообщил о ликвидации на Украине наёмника из США Пита Рида
Минюст России включил в реестр иноагентов блогера Николая Соболева*
Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с G7
Разведка Эстонии: ВСУ в ближайшее время уйдут из Артёмовска

Генерал Бондарев: нет никакой необходимости во второй волне частичной мобилизации

Силовые структуры

Необходимости в новой волне частичной мобилизации в России нет. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда генерал-полковник Виктор Бондарев.

Генерал Бондарев: нет никакой необходимости во второй волне частичной мобилизации

"Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Генерал отметил, что решение о проведении мобилизационных мероприятий могут принимать президент страны и министерство обороны. Однако на данный момент появилось слишком много "ясновидящих", которые нагнетают обстановку и пытаются посеять панику среди населения, подчеркнул Бондарев. Российские власти не скрывают своих планов, указал сенатор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
Никифорова: в США предложили устроить России "большой взрыв"
Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Mash: Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, за пальцы рук борются врачи
"МК": певица София Ротару объявила Ирину Аллегрову личным врагом из-за СВО
"МК": певица София Ротару объявила Ирину Аллегрову личным врагом из-за СВО
Последние материалы
Репортёр Андриенко сравнила признание Донбасса Россией с первым вздохом ребёнка
Горячее время: как менялась ситуация в Донбассе в самый тяжелый период вооруженного конфликта
Генерал Бондарев: нет никакой необходимости во второй волне частичной мобилизации
Зеленский выразил недовольство отсутствием боевого духа у украинцев, находящихся "на отдыхе" в тылу
Анастасия Волочкова не станет кодироваться после «пьяного» интервью с Алёной Жигаловой
Журналист Fox News сообщил о ликвидации на Украине наёмника из США Пита Рида
Минюст России включил в реестр иноагентов блогера Николая Соболева*
Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с G7
Разведка Эстонии: ВСУ в ближайшее время уйдут из Артёмовска
Политолог Марков: Зеленский готов сдать Бахмут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников