Необходимости в новой волне частичной мобилизации в России нет. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Генерал отметил, что решение о проведении мобилизационных мероприятий могут принимать президент страны и министерство обороны. Однако на данный момент появилось слишком много "ясновидящих", которые нагнетают обстановку и пытаются посеять панику среди населения, подчеркнул Бондарев. Российские власти не скрывают своих планов, указал сенатор.
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