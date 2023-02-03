Генерал Бондарев: нет никакой необходимости во второй волне частичной мобилизации

Необходимости в новой волне частичной мобилизации в России нет. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Генерал отметил, что решение о проведении мобилизационных мероприятий могут принимать президент страны и министерство обороны. Однако на данный момент появилось слишком много "ясновидящих", которые нагнетают обстановку и пытаются посеять панику среди населения, подчеркнул Бондарев. Российские власти не скрывают своих планов, указал сенатор.