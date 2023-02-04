Пленный ВСУшник: командование в Мариуполе заставляло расстреливать гражданских

Пленный украинский военный Владислав Кулык заявил, что в Мариуполе на заводе Ильича солдатам отдавали приказы расстреливать мирных жителей, которых удерживали ВСУ. По его словам, лично он присутствовал при убийстве восьми человек.

Как пояснил Кулык, личный состав спрашивал, зачем открывать огонь по людям. Как пояснило командование, гражданские якобы могли быть корректировщиками или наводчиками, кроме того, приказ открыть огонь приходил "сверху".

"Увидел группу людей и доложил старшему позиции, Колмачевскому Олегу, он был старший лейтенант… И он дал приказ стрелять, — пояснил военнопленный РИА Новости. — Мы задавали вопрос старшему позиции: "Зачем открывался огонь?" Он нам ответил на это, что ему дали приказ, что это переодетые военные или корректировщики".

ВСУшник признал, что под расстрел попали восемь человек: семь мужчин и одна женщина.