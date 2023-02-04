"Мощную могучую сверхдержаву и жандарма мирового миропорядка" — США вторые сутки кошмарят воздушные шарики.
Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Сергей Колясников.
"Пуск ракет по шару ничего не дал. Цель, конечно, "сложная". А Пентагон сообщил о появлении ещё одного воздушного шара-шпиона. Объект заметили над Латинской Америкой", — отметил публицист.
В декабре Байден подписал проект о бюджете на 2023 год в 1,7 трлн долларов, в том числе на военные нужды 858 млрд долларов. Астрономической суммы оказалось недостаточно, чтобы сбить аэростат, вторые сутки унижающий гегемона на весь мир, подчеркнул Колясников.
"А кто спросит, где волшебные F-35 или всемогущая ПВО США — тот вата", — подытожил он.
Ситуация с аэростатом-разведчиком из КНР — это провокационный и агрессивный акт, пожаловался накануне майор американских ВВС в отставке Дэвид Стакенберг.
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