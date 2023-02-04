Колясников: "Сверхдержаву и мирового жандарма вторые сутки кошмарят воздушные шарики"

"Мощную могучую сверхдержаву и жандарма мирового миропорядка" — США вторые сутки кошмарят воздушные шарики.

Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Сергей Колясников.

"Пуск ракет по шару ничего не дал. Цель, конечно, "сложная". А Пентагон сообщил о появлении ещё одного воздушного шара-шпиона. Объект заметили над Латинской Америкой", — отметил публицист.

В декабре Байден подписал проект о бюджете на 2023 год в 1,7 трлн долларов, в том числе на военные нужды 858 млрд долларов. Астрономической суммы оказалось недостаточно, чтобы сбить аэростат, вторые сутки унижающий гегемона на весь мир, подчеркнул Колясников.

"А кто спросит, где волшебные F-35 или всемогущая ПВО США — тот вата", — подытожил он.

Ситуация с аэростатом-разведчиком из КНР — это провокационный и агрессивный акт, пожаловался накануне майор американских ВВС в отставке Дэвид Стакенберг.