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Колясников: "Сверхдержаву и мирового жандарма вторые сутки кошмарят воздушные шарики"

Силовые структуры

"Мощную могучую сверхдержаву и жандарма мирового миропорядка" — США вторые сутки кошмарят воздушные шарики.

Колясников: "Сверхдержаву и мирового жандарма вторые сутки кошмарят воздушные шарики"

Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Сергей Колясников.

"Пуск ракет по шару ничего не дал. Цель, конечно, "сложная". А Пентагон сообщил о появлении ещё одного воздушного шара-шпиона. Объект заметили над Латинской Америкой", — отметил публицист.

В декабре Байден подписал проект о бюджете на 2023 год в 1,7 трлн долларов, в том числе на военные нужды 858 млрд долларов. Астрономической суммы оказалось недостаточно, чтобы сбить аэростат, вторые сутки унижающий гегемона на весь мир, подчеркнул Колясников.

"А кто спросит, где волшебные F-35 или всемогущая ПВО США — тот вата", — подытожил он.

Ситуация с аэростатом-разведчиком из КНР — это провокационный и агрессивный акт, пожаловался накануне майор американских ВВС в отставке Дэвид Стакенберг.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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