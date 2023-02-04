Военный корреспондент Андрей Руденко отреагировал на сегодняшний массированный обстрел Донецка украинскими боевиками. Он написал в своём Telegram-канале, что уже нет сил смотреть на то, как уничтожают столицу ДНР и другие города Донбасса.
Репортёр добавил также, что все обещания защитить людей оборачиваются в пустой звук который заставляет другие страны не считаться с мнением России. Это слабость, которая позволяет уничтожать русских людей, считает он.
По мнению журналиста, давно уже пора стереть с лица земли те места, откуда ведутся эти обстрелы.
"И главное у нас есть чем это сделать. Пора принимать решение, на кону стоит не только Донбасс или Белгород или Крым, на кону стоит Россия", — заключил военкор.
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