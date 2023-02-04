Военкор Руденко призвал дать жёсткий ответ на обстрелы ВСУ Донецка: на кону стоит Россия

Военный корреспондент Андрей Руденко отреагировал на сегодняшний массированный обстрел Донецка украинскими боевиками. Он написал в своём Telegram-канале, что уже нет сил смотреть на то, как уничтожают столицу ДНР и другие города Донбасса.

Репортёр добавил также, что все обещания защитить людей оборачиваются в пустой звук который заставляет другие страны не считаться с мнением России. Это слабость, которая позволяет уничтожать русских людей, считает он.

По мнению журналиста, давно уже пора стереть с лица земли те места, откуда ведутся эти обстрелы.

"И главное у нас есть чем это сделать. Пора принимать решение, на кону стоит не только Донбасс или Белгород или Крым, на кону стоит Россия", — заключил военкор.