"Операция шар" завершилась: США сбили китайский аэростат-разведчик

"Операция шар" закончена — военные самолёты Соединённых Штатов сбили китайский шар-разведчик.

Процесс атаки аэростата самолётами США в прямом эфире показывали американские телеканалы.

"Воздушный шарик" из Китая был сбит над Атлантикой, он должен был упасть в американских территориальных водах. Вашингтон надеется, что аэростат удастся найти и изучить.

"Американцы сбили китайский аэростат над океаническими водами. Из обломков уже удалось собрать два диспенсера для мыла, автомобиль Geely, семь термосов и портрет Мао. Работы по поиску обломков продолжаются", — иронично комментирует Telegram-канал журналиста Михаила Шахназарова.