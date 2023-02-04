"Операция шар" закончена — военные самолёты Соединённых Штатов сбили китайский шар-разведчик.
Процесс атаки аэростата самолётами США в прямом эфире показывали американские телеканалы.
"Воздушный шарик" из Китая был сбит над Атлантикой, он должен был упасть в американских территориальных водах. Вашингтон надеется, что аэростат удастся найти и изучить.
"Американцы сбили китайский аэростат над океаническими водами. Из обломков уже удалось собрать два диспенсера для мыла, автомобиль Geely, семь термосов и портрет Мао. Работы по поиску обломков продолжаются", — иронично комментирует Telegram-канал журналиста Михаила Шахназарова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.