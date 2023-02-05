Вооружённые силы РФ уже перебросили на линию боевого соприкосновения экспериментальную платформу, которую окрестили "истребителем "Леопардов". Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.
В своих соцсетях он отметил, что речь идёт о роботизированной установке. Как пояснил специалист, Россия не производит эту технику серийно. По его словам, в зоне проведения спецоперации заметили четыре экспериментальные платформы лабораторной сборки.
"Оно уже появилось. Это роботизированная платформа на гусеничном ходу", — уточнил Жданов.
Эксперт подчеркнул: российские военные устанавливают на такие платформы противотанковые ракетные комплексы, которые будут поражать западные танки, в том числе Leopard.
Ранее военспец Константин Сивков заявил, что украинские солдаты быстро потеряют тяжёлую технику НАТО в боях с армией России.
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