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Жданов: ВС РФ перебросили в зону СВО экспериментальный истребитель "Леопардов"

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ уже перебросили на линию боевого соприкосновения экспериментальную платформу, которую окрестили "истребителем "Леопардов". Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

Жданов: ВС РФ перебросили в зону СВО экспериментальный истребитель "Леопардов"

В своих соцсетях он отметил, что речь идёт о роботизированной установке. Как пояснил специалист, Россия не производит эту технику серийно. По его словам, в зоне проведения спецоперации заметили четыре экспериментальные платформы лабораторной сборки.

"Оно уже появилось. Это роботизированная платформа на гусеничном ходу", — уточнил Жданов.

Эксперт подчеркнул: российские военные устанавливают на такие платформы противотанковые ракетные комплексы, которые будут поражать западные танки, в том числе Leopard.

Ранее военспец Константин Сивков заявил, что украинские солдаты быстро потеряют тяжёлую технику НАТО в боях с армией России.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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