Жданов: ВС РФ перебросили в зону СВО экспериментальный истребитель "Леопардов"

Вооружённые силы РФ уже перебросили на линию боевого соприкосновения экспериментальную платформу, которую окрестили "истребителем "Леопардов". Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

В своих соцсетях он отметил, что речь идёт о роботизированной установке. Как пояснил специалист, Россия не производит эту технику серийно. По его словам, в зоне проведения спецоперации заметили четыре экспериментальные платформы лабораторной сборки.

"Оно уже появилось. Это роботизированная платформа на гусеничном ходу", — уточнил Жданов.

Эксперт подчеркнул: российские военные устанавливают на такие платформы противотанковые ракетные комплексы, которые будут поражать западные танки, в том числе Leopard.

Ранее военспец Константин Сивков заявил, что украинские солдаты быстро потеряют тяжёлую технику НАТО в боях с армией России.