Турецкое СМИ со ссылкой на данные израильской спецслужбы МОССАД назвало число потерь среди инструкторов и солдат НАТО на Украине с начала конфликта.
По данным разведки за время военных действий погибло 234 инструктора Североатлантического альянса из Британии и США, пишет издание Hurseda Haber.
В статье также раскрыты безвозвратные потери среди солдат НАТО. По данным разведки они составили 2458 человек.
Отмечается, что боевики, в основном, прибыли из Польши, Германии и стран Прибалтики.
Ранее появилась информация, что главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный тайно отчитался о потерях перед Пентагоном во время визита в США.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.